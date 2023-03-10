وليد الفراج يقصف جبهة مشجع هلالي ويسخر من حُجته لعدم الحضور للملعب

الهلال يشكو من غياب جماهيره في المدرجات

لم يتهاون الإعلامي وليد الفراج أبدًا في الرد بصرامة على أحد مشجعي الهلال الذي برر عدم حضوره للملاعب بغياب المقاعد المرقمة حسب التذاكر.

فهد بن نافل رئيس الهلال كان قد وجه رسالة لجماهير الفريق بالتواجد في المدرجات ودعم وتشجيع اللاعبين خلال مباريات دوري روشن السعودي، وقد قال الفراج مؤخرًا أن ما يحدث من جماهير الهلال تجاه الفريق وامتناعها عن الحضور لا يليق أبدًا ويُهدد شعبية النادي على المدى البعيد وصورته أمام العالم.

أحد المشجعين أوضح عبر تويتر معللًا عدم حضوره للملعب بانتظاره الطويل على مقعده قبل بدء اللقاء، مطالبًا الجهات المسؤولة بمواكبة تطور الملاعب في العالم توفير مقاعد مرقمة بأرقام التذاكر في الملاعب مما يُوفر وقت الانتظار على المشجع.

الفراج قصف جبهة المشجع، إن جاز التعبير، ورد عليه بأسلوب ساخر للغاية، إذ قال "أتفق معك أن حق المشجع أن يجد بيئة رائعة في الملاعب، لكن تلك اللغة تجعلني أتوقع مستقبلًا حجج مثل "الدنيا حر أريد مكيفات، الملعب حوله حفريات والدنيا ازدحام، هناك تراب وملابسي تتسخ، فريقي لا يُقدم أداءً جيدًا"، يا أخي نحن جلسنا على "أسمنت" في الملاعب لأنه كان لدينا شغف، هل جربت الجلوس على "أسمنت"".

تابع "هل نريد أن نُقبل يدك لتحضر؟ شاهد جمهور جدة كيف يحضر ويشجع رغم الرطوبة العالية. ما بال شبابنا! "اخشنوا" قليلًا. غدًا تقولون لا أريد القدوم حتى لا أتصبب عرقًا وتُصبح رائحتي سيئة. ما بالكم! لا تريدون الحضور قولوا لا نريد لكن اتركوا تلك الحجج الواهية".

يُشار إلى أن الاتحاد هو الأكثر تمتعًا بالحضور الجماهيري في مبارياته هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ حضر له حتى الآن ما يزيد عن الـ3.5 ملايين مشجع.