النصر

وليد الفراج: الاحتفال بدموع الآخرين عقدة نقص ... والمتحدث باسم النصر يرد

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الإعلامي الرياضي وليد الفراج
الإعلامي الرياضي وليد الفراج
الإعلامي السعودي يتعرض لحرب شرسة من جمهور النصر

شن جمهور النصر حملة قوية ضد الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر تويتر، وقد دشنوا وسم خاص لانتقاده عنوانه "وليد الفراج منضغط"، ذلك بعد تصريحاته التي دعا خلالها ضمنيًا النادي وجماهيره الاحتفال بصفقاتهم دون التعرض للمنافسين.

النصر كان قد نجح في حسم عدة صفقات محلية خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها على الإطلاق عبد الفتاح عسيري جناح الأهلي والمنتخب السعودي، وقد فجر هذا موجة من السعادة بين جماهيره وإعلاميه عبروا عنها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.

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    ولم تخل تغريدات النصراوية السعيدة بتلك الصفقات من استفزاز المنافسين خاصة الهلال، وهو ما دفع الفراج للتعليق عليها، إذ طالب عبر حسابه الرسمي على تويتر بالاحتفال دون الإساءة للأندية الأخرى واصفًا الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين بأنها عقدة نقص.

    وتفاعل الجمهور النصراوي بقوة مع تغريدة الفراج وردوا عليه بإعادة نشر العديد من تغريداته ومقاطع الفيديو الخاصة به خاصة حين احتفل بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019.

    سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر تدخل في القصة ورد على الفراج بنشر عدة صور تتضمن تغريدات قديمة له، وعلق عليها باتهامه بتقديم محتوى يفتقد للمهنية وبأنه لم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

    يُشار إلى أن حدة التوتر والاستفزاز بين الفريقين وإعلاميهم وجماهيرهم من المتوقع أن تزداد في الأيام القليلة القادمة حتى موعد مباراتهما معًا في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخامس من أغسطس القادم، إذ من المتوقع أن يلعب ديربي الرياض دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الطرفين.

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