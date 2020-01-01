حدث تاريخي في الدوري السعودي .. ووليد الفراج يُعلق عليه

الإعلامي السعودي يتحدث عن حدث فريد في دوري المحترفين السعودي

يشهد دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حدثًا تاريخيًا هذا الموسم، وهو مرور 8 جولات دون أن يتعرض أي من مدربيه للإقالة.

الأندية السعودية اعتادت اتخاذ قرارات الإقالة بحق مدربيها سريعًا وبعد تدهور النتائج، إلا أن المدربين الـ16 صمدوا هذا الموسم ولم يتعرض أي منهم للطر وكذلك لم يتقدم أيهم باستقالة من منصبه.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر على رأس قائمة المرشحين للرحيل، لكنه صمد رغم نتائج فريقه السيئة جدًا والتي وضعته في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب، ويُقال أن قيمة الشرط الجزائي المرتفعة (1.2 مليون يورو) هي السبب الأهم لعدم إقالته من جانب إدارة صفوان السويكت.

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الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي هو المدرب الثاني بين كبار الدوري السعودي الذي أثيرت أنباءً حول إقالته لخسارته أمام ضمك والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام العين، لكن الإدارة جددت ثقتها به خاصة لنتائجه الجيدة في الدوري والتي تضعه في المركز الثاني خلف الهلال بفارق 3 نقاط.

الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "الدوري مع وليد" رأي في ذلك إشارة واضحة على أن كرة القدم السعودية دخلت مرحلة إصلاحات حقيقية على جميع الأصعدة الإدارية والمالية والقانونية، سيكون لها أثرًا إيجابيًا على الأندية مستقبلًا".

إذ قال "ندخل الى الجولة التاسعة من الدوري، اي 25٪ من مدة المسابقة ولم يفقد اي مدرب منصبة في لحظة انفعال ادارية رغم الضغوط التي مارستها جماهير بعض الاندية . حقا نمر في مرحلة اصلاحات حقيقية ادارية ومالية وقانونية سيكون لها اثر ايجابي على انديتنا في المستقبل القريب . عساكم على القوة".

🎙| ندخل الى الجولة التاسعة من الدوري ، اي 25٪ من مدة المسابقة ولم يفقد اي مدرب منصبة في لحظة انفعال ادارية رغم الضغوط التي مارستها جماهير بعض الاندية .

حقا نمر في مرحلة اصلاحات حقيقية ادارية ومالية وقانونية سيكون لها اثر ايجابي على انديتنا في المستقبل القريب .

عساكم على القوة💪 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 20, 2020

يُشار إلى أن الجولة التاسعة من الدوري السعودي تنطلق غدًا الإثنين بعدد من المباريات أبرزها مواجهة المتصدر الهلال ضد القادسية.