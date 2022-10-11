الأخبار المباريات
كأس العالم

"ولدت من جديد" .. حمد الله يُعلق على عودته لمنتخب المغرب

أحمد رفعت
4:49 م غرينتش+2 10‏/11‏/2022
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2022
حمد الله عاد لصفوف أسود الأطلس من جديد

أعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن ضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطلس، التي ستخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.

وعاد حمد الله من جديد لصفوف منتخب المغرب، بعد غياب دام 3 سنوات منذ أزمته الشهيرة في معسكر الإعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

ونشر حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يُعبر فيها عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى صفوف أسود الأطلس.

وجاء نص ما كتبه مهاجم الاتحاد كالآتي: "الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد وهذه الفرة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت".

وواصل: "الشكر لكل الجماهير المحبة لحمد الله عبد الرازاق، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، تحياتي".

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)