ولا تسديدة على المرمى .. أرقام "مخزية" لرونالدو أمام نيوكاسل

شارك كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف لكل فريق، وجاء هدف الشياطين الحمر بأقدام إدينسون كافاني.

النجم البرتغالي ظهر خلال المباراة أكثر مرة لكن لم يكن إيجابيًا بل في لقطات إهدار للكرة والأخرى بعد أن تلقى بطاقة صفراء لتدخل عنيف على لاعب نيوكاسل.

ويواصل رونالدو في الآونة الأخيرة الفشل في تقديم الأداء المأمول على مستوى الدوري الإنجليزي رفقة المدرب الجديد للشياطين الحمر رالف رانجنيك

ما هي أرقام رونالدو خلال المباراة؟

رونالدو لعب المباراة كاملةً، فشل خلالها في التسديد على المرمى على مدار الـ 90 دقيقة.

البرتغالي لمس الكرة 35 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 76% وعلى المدار اللقاء بأكمله راوغ الكرة مرة وحيده ونجح في ذلك.

رونالدو لم ينجح في الفوز بأي التحامات هوائية من أصل واحدة بينما نجح في التحام أرضي وحيد من أصل 2.

كما فشل في ارسال الكرات العرضية وصنع كرة هدف محقق بالإضافة إلى الكرات الطويلة.