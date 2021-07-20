وكيل يكشف عرض آرسنال للوكاتيلي ويستبعد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

لوكاتيلي هدف للعديد من الأندية هذا الصيف

استبعد أندريا دي أميكو دخول موكله نيكولو فاجيولو لاعب وسط يوفنتوس في أي صفقة تبادلية تتعلق بنجم وسط ساسولو "مانويل لوكاتيلي"، موضحًا أن آرسنال قدم العرض الأكبر لضم لاعب المنتخب الإيطالي.

لوكاتيلي لفت أنظار الجميع بأدائه مع ساسولو خلال الموسم الماضي، وقد حصد مزيدًا من الإعجاب بمستواه مع الآدزوري في يورو 2020، وقد ارتبط مؤخرًا بالآرسنال ويوفنتوس.

ماذا قال دي أميكو حول عرض آرسنال للوكاتيلي؟

وكيل اللاعبين أوضح خلال تصريحاته لقناة سكاي سبورت إيطاليا أن موكله صاحب الـ20 عامًا لن يُغادر يوفنتوس قريبًا، بقوله "أعتقد أن المدرب ماسيميليانو أليجري يود رؤية فاجيولو في التدريبات ليتعرف على إمكانياته وإن كان سيُفيده خلال الموسم القادم".

تابع "لقد أثبت بأدائه أمام سبال وكروتوني الموسم الماضي قدرته على أن يكون أحد العناصر المهمة في يوفنتوس مستقبلًا".

أضاف حول العرض الإنجليزي للاعب ميلان السابق "يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع لوكاتيلي، لكن آرسنال عرض بالفعل 40 مليون يورو لضمه، ما أستطيع تأكيده أنه وحتى اليوم فاجيولو لن يكون ضمن الصفقة".

مصادر جول كانت قد أفادت مؤخرًا أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم لوكاتيلي لكن تم رفضه على الفور من جانب ساسولو، ويُحاول البيانكونيري الآن إقحام أحد لاعبيه في الصفقة، والحديث يدور حول فاجيولو ورادو دراجوسين.

ماذا قدم لوكاتيلي خلال الموسم الماضي مع ساسولو، ومع إيطاليا في يورو 2020؟

لوكاتيلي نال شهرة واسعة بعد هدفه الجميل مع ميلان ضد يوفنتوس، ورغم أنه لعب جيدًا مع الفريق الأول إلا أنه لم يُقنع إدارة الروسونيري بالحفاظ عليه، ولذا انتقل بالإعارة إلى ساسولو صيف 2018 ثم نهائيًا الصيف التالي.

وخلال مواسمه الثلاثة مع ساسولو، تطور ونضج اللاعب الشاب كثيرًا حتى أصبح أحد أفضل عناصر الوسط في الدوري الإيطالي، وقد خاض الموسم الماضي 34 مباراة في السيري آ سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 مما ضمن له التواجد مع الآدزوري في يورو 2020.

بدأ صاحب الـ23 عامًا أول مباراتين لإيطاليا في يورو 2020، بدلًا من المصاب ماركو فيراتي، وقد خاض كذلك مبارة دور الـ16 أمام النمسا أساسيًا، ومن ثم لعب بديلًا في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

سجل اللاعب هدفين في ثلاثية الفوز على سويسرا في دور المجموعات، وقد قدم أداءً ملفتًا حاز على إعجاب وتقدير الجميع.

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