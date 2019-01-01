وكيل هيجوايين ينفي انتقاله إلى روما

الفريق الإيطالي الوحيد الذي سيلعب له جونزالو هو يوفنتوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى شقيق نيكولا هيجوايين شقيق وكيل جونزالو هيجوايين التقارير التي أشاعت انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى روما.

وقال نيكولا عبر تيتر:"الفريق الإيطالي الوحيد الذي سيلعب له هيجوايين هو يوفنتوس".

وأضاف:"لديه عامين متبقيين في عقده وسيتم احترام هذا العقد، يوم سعيد للجميع".

Higuain in Italia giocherà solo nella . Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti. — nicola higuain (@NicolaHiguain) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وكانت التقارير قد زعمت انتقال البيبيتا إلى روما في صفقة تبادلية تقضي بانتقال نيكولو زانيولو إلى يوفنتوس.

يذكر أن هيجوايين قضى النصف الأول من الموسم معاراً لميلان، فيما أعير في النصف الثاني إلى تشيلسي.