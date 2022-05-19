وكيل مقرب ونادٍ يرغب في البيع.. تسهيلات كبيرة في 3 صفقات يستهدفها برشلونة

اجتمع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بعدد من مسؤولي فالنسيا الثلاثاء الماضي، من أجل مناقشة ملفات بعض اللاعبين بين الناديين.

أبرز هؤلاء اللاعبين هم كارلوس سولير وخوسيه لويس جايا، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اسمًا آخر دخل بقوة في مفاوضات الطاولة بين الناديين، هو البرتغالي جونزالو جيديش.

أما برشلونة فطرح أسماء كل من أوسكار مينجيزا وسيرجينيو ديست ومارتين برايثوايت على طاولة التفاوض.

ربما يكون كارلوس سولير التدعيم الأقل رغبة من قبل برشلونة، على عكس جايا على سبيل المثال الذي يعد الخيار الثاني في هذا المركز لتدعيمه بعد الإسباني ماركوس ألونسو.

لماذا يعد جونزالو جيديش صفقة في متناول برشلونة؟

جيديش هو واحد من اللاعبين الذين يطرحهم فالنسيا في السوق، يتوقع أن يجلب له 40 مليون يورو.

وكيل جيديش هو خورخي مينديز الذي يتحلى بعلاقة جيدة للغاية مع برشلونة، ورغم أن هناك اهتمامًا سابقًا من أتلتيكو مدريد بالبرتغالي، إلا أن عرضًا رسميًا لم يقدم إلى الآن من الروخيبلانكوس إلى إدارة الخفافيش.

برشلونة يطمح لإدارة ميركاتو قوي هذا الصيف، لديه أكثر من اسم في المراكز كافة، وجيديش دخل تلك القائمة بقوة، في صفقة قد تكون سهلة على إدارة البلوجرانا إن أرادت مباشرتها بجدية.

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