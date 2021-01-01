وكيل معلول يكشف مدة غيابه .. وهل حاول الهروب أمام بايرن ميونخ؟

معلول من أفضل المحترفين في الدوري المصري الممتاز خلال المواسم الأخيرة

كشف جون إدوارد وكيل أعمال التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، عن موقف اللاعب من اللحاق بمواجهة بالميراس البرازيلي من عدمه، ومدة غيابه بعد الإصابة التي لحقت به.

وتعرض معلول لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غادر على إثرها اللقاء.

وسقط الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في لقاء نصف النهائي، ليلعب أمام الفريق البرازيلي على المركزين الثالث والرابع غدًا الخميس على ملعب "المدينة التعليمية".

وقال إدوارد في تصريحات عقب قناة "صدى البلد": "علي معلول أجرى أشعة على قدمه، واتضح أنه شد من الدرجة الأولى وسيغيب لفترة تمتد ما بين 10 إلى 15 يوم".

وأضاف وكيل اللاعب التونسي: "الإصابة جاءت بسبب إجهاد علي معلول، سيخضع لراحة سلبية خلال الفترة المقبلة حتى التعافي".

وعن ردود الأفعال أن معلول تهرب من المباراة بإدعاء الإصابة، قال: "معلول قدم للأهلي الكثير، حقق بطولات وإنجازات كبيرة، كيف يقال عنه أنه هرب وتواجد في الكثير من المباريات الصعبة مع الفريق والمنتخب التونسي".