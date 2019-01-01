وكيل مدافع برشلونة السابق يعترف باهتمام روما

مارك بارترا مدافع برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي قد يكون قريباً من الذئاب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعترف فيسنتي فوريس وكيل مارك بارترا مدافع ريال بيتيس الإسباني باهتمام روما الإيطالي بضم موكله.

وقال فوريس في تصريحاته لموقع سبورت فيس:"من الوارد أن يكون روما مهتماً بشراء بارترا، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وروجت التقارير الصحفية لظهور مدافع برشلونة السابق على رادار روما كواحد من أولويات المدرب الجديد باولو فونسيكا.

يأتي ذلك تعويضاً للمدافع اليوناني كوستاس مانولاس الذي يتجه صوب نابولي.

يذكر أن بارترا -28 عاماً- يملك عقداً مع بيتيس يمتد حتى يونيو 2023.