وكيل ليروي ساني يُعّقد مستقبله مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تعقد مستقبل الشاب الألماني ليروي ساني مع فريقه مانشستر سيتي، وذلك بعد استبدال وكيل أعماله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" نقلاً عن صحيفة ألمانية، فإن إدارة السيتي، ستضطر لتأجيل ملف تجديد عقد لاعب شالكه السابق لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر.

وأفاد المصدر أن الدولي الألماني أنهى عمله بالفعل مع شركة "فنتشارز ليمتد" المملوكة للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والتي كانت تُدير أعماله.

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وتحول الشاب العشريني لشركة "ليان سبورتس"، التي يملكها الوكيل المشهور فالي رمضاني، الأمر الذي سيغلق كل محاولات تمديد عقده مع السيتي حتى عقده مع الوكيل الحالي في أول ساعات أبريل المقبل.

وأكدت نفس الصحيفة الألمانية، أن تحول ساني من وكيل إلى وكيل، جاء بالتزامن مع عودة التقارير التي تضع اسمه في جملة مفيدة مع بايرن ميونخ، وذلك قبل أشهر قليلة من دخول عامه الأخير في عقده مع "سكاي بلوز".

ليروي ساني يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ

وكان ليروي قريبًا من العودة إلى البوندسليجا الصيف الماضي، لولا عدم اتفاق بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على رسوم نقله إلى "آليانز آرينا".

وما أغلق الملف نهائيًا في نهاية الصيف، ما حدث مع اللاعب، بتعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، على إثرها لم يلمس الكرة حتى الآن.