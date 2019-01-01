وكيل لوكاكو: ننتظر تحرك إنتر

وكيل لوكاكو ينتظر تحرك إنتر من أجل موكله

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فريدريكو باستوريلو وكيل أعمال النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إنه ينتظر تحرك إدارة إنتر من أجل موكله.

وكان إنتر قد بدأ اهتمامه بلوكاكو منذ تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والمعروف بإعجابه الشديد بالمهاجم البلجيكي.

وبعدما رفض مانشستر يونايتد العرض الأول من قبل إنتر بالتعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء، من المنتظر أن يتحرك إنتر بالعرض الثاني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وحول ذلك، قال فريدريكو باستوريلو وكيل أعمال لوكاكو إنه ينتظر هو وموكله وإدارة مانشستر يونايتد التحرك الرسمي من قبل إدارة إنتر.

وأضاف: "على إنتر أن يبدو اهتمامًا حقيقيًا بلوكاكو حتى تسير الأمور في طريق إيجابي بالنسبة لجميع الأطراف"

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يذكر أن إنتر قد تعاقد أمس رسميًا مع ستيفانو سينسي نجم وسط ميدان لاتسيو، في الوقت الذي تعاقد فيه مع دييجو جودين وفالنتينو لازارو قبلها بيوم.