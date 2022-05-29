وكيل كوليبالي يوضح حقيقة انتقاله إلى برشلونة أو باريس

آخر مستجدات مستقبل كوليبالي اهتمام متواصل من برشلونة وباريس

كشف فالي رمضاني، وكيل النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي، آخر المستجدات حول مستقبل وكيله مع الفريق الإيطالي بعد انتشار تقرير عديدة تفيد تواصل برشلونة مع اللاعب من أجل تدعيم دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

كوليبالي ينتهي تعاقده مع نابولي في صيف 2023 وأكد بعض التقارير الإيطالية أن اللاعب الدولي السنغالي لا ينوي تجديد فترة إقامته في ملعب دييجو أرماندو مارادونا ويفكر في خوض تحدى جديد.

وينظر لبرشلونة كوجهة محتملة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يبحث البلوجرانا عن تدعيم صفوفه من اللاعبين أصحاب العقود المنتهية أو التى قاربة على الإنتهاء في ظل الأزمة الإقتصادية التى يعيشها النادي الكتالوني.

وكيل كوليبالي يتحدث عن مستقبل اللاعب

وقال رمضان فالي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "الأخبار اليومية بخصوص كاليدو كوليبالي والظهور بشكل منهجي في وسائل الإعلام دفعني بصفتي ممثل اللاعب، إلى توضيح بسيط حتىهذه اللحظة، لا توجد مفاوضات مع الأندية الأخرى بشأن مستقبل كوليبالي، ونحن ننتظر لقاء رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لتحديد الحل الأفضل للاعب وللنادي".

يحظى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا باهتمام كبير من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن وكيل أعماله أكد أنه سينتظر الجلوس مع إدارة نادي نابولي من أجل تحديد مستقبله.

وكان اللاعب قد أجرى حوارً صحفيًا مع مجلة "أونز مونديال" الفرنسية وتحدث عن مستقبله قائلًا: "نابولي مدينة يصعب مغادرتها لأن إرادة المشجعين لها وزن ودي لورينتيس يأخذ رأيهم في الاعتبار".

وأتم: "لا أحب الصدام وإذا اضطررت للمغادرة سأفعل ذلك بشكل نظيف وبدون جدال في الوقت الحالي أنا هادئ وأنا بخير في نابولي لكننا سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

كوليبالي تقدر قيمته السوقية بحوالى 45 مليون يورو، ويعد هدفًا للعديد من الأندية، بسبب مستواه الراقى خلال التسع سنوات التى قضها بقميص البارثينوبيني.

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