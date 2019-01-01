وكيل كوسيلني يثير الشكوك حول مستقبله مع أرسنال

ينتهي عقده مع المدفعجية في يونيو 2020

كشف ستيفان كوربيه وكيل أعمال المدافع الفرنسي لوران كوسيلني، عن موقف اللاعب من البقاء مع أرسنال الموسم القادم.

صاحب الـ33 عاماً ينتهي عقده مع المدفعجية في يونيو 2020، وسط تكهنات عديدة حول رحيله عن الفريق.

وكيله قال في تصريحات صحفية:"سنجلس مع إدارة أرسنال بنهاية الموسم من أجل اتخاذ القرار النهائي".

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وهو ما يزيد التكهنات حول مستقبل كوسيلني، مع احتمالية تخلي أرسنال عنه في الصيف، بدلاً من خسارته بالمجان.

اللاعب نفسه سبق وأن أكد عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد بتصريحات سابقة، مؤكداً طموحه في الرحيل لنادي آخر.

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وقال كوسيلني:"لدي عقد مع أرسنال حتى يونيو 2020، بعدها؟ أريد الرحيل لا أعلن أين لم أستقر حتى الآن على وجهتي القادمة".

وشارك كوسيلني في ما يصل إلى 350 مباراة مع أرسنال بجميع البطولات منذ 2010، وحصل معه على 3 ألقاب كأس اتحاد إنجليزي.