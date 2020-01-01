وكيل كوتينيو يكشف حقيقة اتفاق برشلونة مع يوفنتوس على رحيله

كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة يوضح حقيقة إنتقاله ليوفنتوس قريبًا.

كشف كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي عن حقيقة قربه من الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جورابشيان وأكد خلالها أن لاعبه يستطيع تقديم أفضل المستويات رفقة برشلونة.

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" قد أكد على وجود اتفاق بين برشلونة ويوفنتوس على رحيل كوتينيو لصفوف البيانكونيري.

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وقال جورابشيان: "لم أسمع أي شيء حول ذلك الأمر، لا يوجد لدينا أي خطط للرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف عن النجم البرازيلي وموسم برشلونة الجاري: "نعم كوتينيو يستطيع المساهمة في موسم ناجح بالنسبة للفريق".

ويملك برشلونة علاقات مميزة بيوفنتوس وضم النادي الكتالوني ميراليم بيانيتش مقابل رحيل أرتور ميلو لصفوف البيانكونيري.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد أمضى فترة إعارة بالموسم الماضي رفقة بايرن ميونخ حصل خلالها على الثلاثية التاريخية الثانية للفريق.