وكيل كريستيان أتسو ينتقد ناديه: لا يزال مفقودًا وهذا هو الأمل الوحيد!

وكيل كريستيان أتسو ينتقد ناديه ويطالب بمترجم في انتظار المعجزة التي قد تتحقق.

طالب وكيل اللاعب الغاني كريستيان أتسو ناديه هاتاي سبورت ببذل مزيد من الجهد لإنقاذه من تحت الأنقاض، مع وجود بارقة أمل على وجود حياة رغم مرور 9 أيام على الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ولم يُعثر على أتسو، حتى الآن، الذي كان موجودًا في تركيا حيث يلعب لفريق هاتاي سبور.

وكتب نانا سيشيري وكيل اللاعب آخر التحديثات عن وضع موكله على حسابه على تويتر: "9 أيام منذ الزلزال ولا نعرف أين كريستيان. أنا في مكان الزلزال بهاتاي مع عائلة كريستيان. لا يمكن تصور المشاهد وقلوبنا تنكسر لمن تضرروا."

وتابع الوكيل والصديق المقرب لأتسو "خلال وجودي هنا تمكنا من تحديد مكان غرفة كريستيان بالضبط ووجدنا زوجين من أحذيته. الأمس تلقينا معلومات من التصوير الإشعاعي بعلامات على وجود 5 أحياء تحت الأنقاض؛ لكن أيضًا قيل لنا إن التأكيد الحقيقي على وجود الحياة من خلال البصر والرائحة والصوت وللأسف لم نتمكن من تحديد مكان كريستيان".

وشكر الوكيل الحكومة التركية وفرق الإنقاذ لما يبذلوه من جهود تصطدم بنقص الموارد التي تؤخر عمليات الإنقاذ وتزهق الأرواح. كما طلب بجانب زيادة مواد الإنقاذ وجود مترجم.

وشكا نانا من عدم وجود النادي في جهود الإنقاذ وناشدهم مع بلدية هاتاي الإنخراط في عمليات البحث أكثر والمساعدة.