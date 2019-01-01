وكيل كافاني يكشف مستقبله مع باريس سان جيرمان

والتر جوليلمون وكيل النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني يؤكد أن اللاعب لديه عقد مع باريس سان جيرمان وينوي احترامه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف والتر جوليلمون وكيل اللاعب الأوروجوياني إيدنسون كافاني نجم وهداف باريس سان جيرمان أن اللاعب ينوي احترام تعاقده مع الفريق الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوليلمون وأكد خلالها أن موكله لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

وقال جوليلمون: "الفكرة الأساسية في الوقت الحالي هي البقاء مع باريس سان جيرمان، كافاني لاعب تاريخي لباريس سان جيرمان، وهداف النادي، وحقق الفوز بالكثير هنا".

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وأضاف: "كافاني يمكنه أن يكون مرجع في تاريخ النادي، أعلم أن اليوم مبابي ونيمار هما الأهم من الجانب التسويقي لكن كافاني يعد أساس هذا الفريق، كلاعب وكشخص".

ويملك كافاني عقدًا مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم لو لم يجدد تعاقده.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ارتبطت بكافاني وأكدت أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان منذ قدوم نيمار دا سيلفا للنادي قبل عامين.