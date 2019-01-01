وكيل فان دي بيك يرحب بانتقاله لنابولي

قام بتأجيل جميع المحادثات لنهاية الموسم

أكد وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، أنه قد يرحب بخطوة الانتقال لنادي نابولي الإيطالي يوما ما.

دي بيك يعتبر أحد أهم العناصر في أياكس هذا الموسم، حيث ساهم في قيادة الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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الهولندي الشاب أحرز هدف فريقه أمام توتنهام في ذهاب نصف النهائي، ليضع أياكس على أعتاب إنجاز تاريخي جديد.

ومن جانبه قال وكيل أعماله روب ويتشجي:"الآن دي بيك يريد التركيز مع أياكس والفوز بما تبقى من مباريات وبعدها سنتحدث عن المستقبل".

وأضاف:"هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، ولكن ليس جميعها يستطيع تحمل قيمة انتقاله، نابولي؟ لا يمكنني نفي أو إثبات أي شيء".

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وتابع:"الجميع يعلم قيمة أنشيلوتي مدرب نابولي، ودي بيك سيكون سعيداً لو عمل معه".

وفي نهاية حديثه شدد وكيل اللاعب أنه قام بتأجيل جميع المحادثات التي تخص مستقبله إلى نهاية الموسم الحالي.