وكيل فالفيردي: يمكنه اللعب مع بوجبا
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Atsushi Tomura/Getty Images
أبدى خيراردو رابادا وكيل فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، اعتقاده بإمكانية لعب موكله مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.
وقال الوكيل في تصريحاته:"بوجبا لاعب عظيم. في المستقبل يمكنهما اللعب معاً، ولكن يجب علينا الحذر".
وأضاف:"المستقبل واعد ولكن فيدي يجب أن يحافظ على ليقاقته في الملعب".
وأوضح:"هو يعلم جيداً أنه يملك فرصته ولكن لا يزال عليه مواصلة التطور".
وتابع:"إنه يملك شخصية قوية وأحياناً ما يكون سلوكه المهذب سبباً في عدم وضوح ذلك. لقد أثبت قدراته على الملعب، وهو يعرف متى يتحدث ومتى يصمت".
واختتم:"نحن نتحدث هنا عن فائز مستقبلي بالكرة الذهبية".
يذكر أن الأوروجوياني الواعد قد نال فرصته مع الميرينجي هذا الموسم وتلقى المديح الإعلامي بكثافة في الآونة الأخيرة.