"لم اجتمع مع الخواجات بتاتًا" .. وكيل سعد آل موسى يكذب ما يقال بشأن عقده مع الاتحاد

مشعل السفاعي يحرج مروجي الشائعات..
لأن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي لا يترك أي شاردة أو واردة تخص من يقعون تحت مظلة وكالته دون توضيح، فقد كذب كل ما يتردد حاليًا بشأن مدافع الاتحاد سعد آل موسى.
ما القصة؟
المدافع صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع للاتحاد، على أن ينتقل له مجانًا في صيف 2027.
أمام هذا الموقف، زعم البعض أن شركة الاتحاد قدمت عرضًا لآل موسى، لكن اللاعب لم يرد على المسؤولين بعد .. وهو ما كشف مشعل السفاعي مدى حقيقته!
وكيل سعد آل موسى ينفي
أكد مشعل السفاعي أن شركة نادي الاتحاد لم تقدم أي عرض لسعد آل موسى خلال الفترة الماضية، حاسمًا الجدل بكتابة عبر حسابه على منصة "إكس" بوضوح: "الكابتن لم يرده أي عرض حتى اللحظة".
أحد مروجي مزاعم تقديم الاتحاد عرض لتجديد عقد المدافع، سأل السفاعي عن كواليس اجتماعه بإدارة النادي أو ما لقبهم بـ"الخواجات" خلال الأسبوع الماضي.
الوكيل نفى أيضًا اجتماعه مع أي المسؤولين، معلقًا: "لا زلت مُصرًا على رأيك ألا يكون حديثك صحيحًا، طيب خذ العلم الأكيد .. لم اجتمع مع الخواجات مثل ما اسميتهم بتاتًا ولا حتى أي شخص من الإدارة الرياضية".
ظهور محدود لسعد آل موسى
في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، يحظى سعد آل موسى بظهور محدود في مباريات الاتحاد، إذ لم يشارك سوى في خمس مباريات فقط بمختلف البطولات بواقع 334 دقيقة.
هذا الظهور المحدود يأتي على إثر غيابه عن الجولات الأولى، في ظل تعرضه لإصابة بكسر في الكاحل في نوفمبر 2025، ما أبعده عن الملاعب لمدة عشرة أشهر.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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