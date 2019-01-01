وكيل رمضان صبحي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك وعرض جديد من الأهلي

اللاعب انتهت إعارته للأهلي اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد نادر شوقي؛ وكيل أعمال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن مسؤولي القلعة الحمراء سيحاولون مجددًا لمد إعارة اللاعب بعد أن فشل المحاولة الأولى.

صاحب الـ22 عامًا كان قد عاد إلى بيته بالقلعة الحمراء من جديد في يناير الماضي على سبيل الإعارة، التي انتهت اليوم الثلاثاء.

وبعد أن أوضح وكيله صباح اليوم، أن مفاوضات الأهلي وهيدرسفيلد لمد إعارة اللاعب للأول أو بيعه نهائيًا باءت بالفشل في ظل تمسك النادي الإنجليزي به (طالع تصريحاته)، عاد ليكشف عن مساعٍ جديدة من الأحمر للإبقاء على رمضان.

وقال شوقي، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "حتى الآن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع هيدرسفيلد لضم رمضان، ولا أعلم ما إذا كان سيقدم عرضًا رسميًا خلال الفترة المقبلة أم لا، لكن ما هو مؤكد لدي أن اللاعب يرغب في الاستمرار في الأهلي".

وأضاف: "المفاوضات الأولى بين الأهلي وهيدرسفيلد فشلت، لكن الأهلي يجهز عرضًا آخر لإعادة فتح المفاوضات مع النادي الإنجليزي".

يذكر أن رمضان صبحي شارك مع الشياطين الحمر خلال الستة أشهر الماضية في 23 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.