وكيل دي بيك: بدايته تقلقني ومانشستر يونايتد استحق الخسارة 7/1

تحدث عن موقف موكله في الأسابيع الأولى له بقميص الشياطين الحمر

أعرب سجاك سوارت وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، عن غضبه من بداية اللاعب مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

دي بيك انضم للشياطين الحمر قادماً من أياكس أمستردام هذا الصيف، في صفقة وصلت قيمتها 39 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع آرسنال وريال مدريد.

اللاعب لم يظهر كأساسي سوى في مباراة واحدة بكأس الرابطة ضد لوتون تاون، ولعب مرتين كبديل في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس وبرايتون.

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وكيله قال عن هذا الموقف:"لاعب بديل؟ أنا لاعب أحب ذلك أبداً، ظهوره بهذه الطريقة لمدة 4 دقائق فقط ضد برايتون غير منطقي، كان من الأفضل جلوسه حتى نهاية المباراة".

وأضاف:"يجب التطرق إلى ما فعله، بالمساهمة في تسجيل هدف الفوز، ولكن بكل أمانة كان يجب خسارة مانشستر هذه المباراة 7/1 بعد ارتطام الكرة بالقائم 5 مرات".

وتابع:"برايتون يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن مثل هذه الأشياء لا يجب أن تحدث مع مانشستر يونايتد أبداً".

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يذكر أن دي بيك نجح في التسجيل مرة وحيدة مع الشياطين الحمر، حيث كانت أمام كريستال بالاس في الخسارة 3/1 على ملعب أولد ترافورد.