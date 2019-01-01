وكيل ديمبلي يكشف موقفه من عرض يوفنتوس المفاجئ

رسالة واضحة لكل الراغبين في الحصول على توقيع عثمان ديمبلي

كشف وكيل أعمال جناح برشلونة عثمان ديمبلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية، عن تلقي موكله عرضًا لا يقاوم للانتقال إلى صفوف يوفنتوس قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الصيفي.

وجاءت هذه الأنباء، بالتزامن مع أحدث انتكاسة تعرض لها الشاب الفرنسي منذ قدومه من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، وهذه المرة، تأكيد غيابه لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن خمسة أسابيع، كسادس إصابة سيئة يعاني منها في غضون عامين.

وردًا على ما أثير حول ديمبلي، قال وكيله موسى موسوكو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتلونية "بنسبة 100% سيبقى عثمان مع برشلونة وسيفوز معه بالعديد من البطولات".

وأضاف "أود القول بأن عثمان لا يفكر ولا يخطط لمغادرة برشلونة عاجلاً أو في المستقبل، إنه سعيد مع النادي ولديه رغبة وطموح لفرض نفسه لسنوات طويلة، صحيح هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لديها رغبة حقيقية للتوقيع معه، إلا أنه على قناعة تامة بأنه النادي الأفضل".

وختم مرافعة الدفاع عن موكله "الخلافات التي لا أساس لها والتي تهدف لإلحاق الضرر بصورته، لن تؤثر على مستقبله، وهو أيضًا لن يتأثر أو يفكر بما يُقال عن السوق أو التوقعات المحتملة (لرحيله)".

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

الجدير بالذكر، أنه منذ الكشف عن إصابة ديمبلي السادسة مع البلو جرانا، تضاعفت الأنباء التي تتحدث عن عودة نيمار إلى برشلونة، لحل معضلة النقص العددي الحاد في الخط الأمامي، لعدم تعافي البرغوث ليو ميسي من الإصابة، وتبعه شريكه لويس سواريز بإصابة في اللقاء الافتتاحي أمام بلباو.