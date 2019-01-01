وكيل دجانيني تفاريس : اللاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي بسبب الوعود الزائفة

اللاعب مُستاء من تواجده مع الفريق وغير سعيد مؤكدًا أنه رغبته في الرحيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد بيدرو كورديرو وكيل أعمال لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس مهاجم فريق الأهلي في تصريحات صحفية رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة "الرياضية" تصريحات وكيل مهاجم الأهلي التي أكد فيها أن بقاء اللاعب مع الراقي الموسم المُقبل سيكون صعبًا.

وأوضح أن اللاعب مُستاء من تواجده مع الفريق وغير سعيد مؤكدًا أنه رغبته في الرحيل.

🔶 إذا أراد الاتحاد رحيلي والتعاقد مع لاعب أجنبي خلفًا لي، سأعود إلى تشيلي.



فيلانويفا 🗣️ pic.twitter.com/bPBXJqPeQq — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

بيدرو أكمل تصريحاته : الأهلي قدم لنا مشروع غير حقيقي وقيل لنا أن الأهلي مستقر ماليًّا وإداريًّا، وسنحارب من أجل اللقب، لكنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث.

وأنهى وكيل المهاجم : "إدارة الأهلي لم تحترم دجانيني، وكان عليهم إخباره بحقيقة وضع النادي والفريق قبل التوقيع".

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يُذكر أن النادي الأهلي قد أنهى الموسم الحالي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ليضمن التأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المُقبل.