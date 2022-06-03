وكيل جيوفينكو يكشف التفاصيل: الأموال لا تهمنا لكن قضيتنا مع الهلال هي حقوق الإنسان

فيفا أنصفت الإيطالي وقررت معاقبة الهلال

كشف أندريه كاتولي؛ وكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الهلال السعودي السابق، عن تفاصيل أزمة اللاعب مع الزعيم، ولماذا اضطر للجوء للاتحاد الدولي "فيفا"، رغم العلاقة الطيبة بين الطرفين؟

فيفا أصدر قرارًا رسميًا، بإلزام النادي السعودي بدفع 4.5 مليون دولار للإيطالي، بعد التوقف عن سداد مستحقاته المالية بعد فسخ عقده في بداية الموسم الجاري.

جيوفينكو رحل عن الأزرق في صيف 2021، بعدما اكتمل عدد الأجانب في صفوف الفريق، بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا.

ورغم رسائل الوداع بين الطرفين إلا أنه بعدها بفترة ظهرت المشكلات على السطح، والتي نتج عنها عقوبة فيفا.

في السطور التالية نتعرف أكثر على تفاصيل هذه القضية من خلال وكيل اللاعب، الذي ظهر في مساحة عبر "تويتر" مع أحمد الشيخي؛ القانوني المختص بتسوية النزاعات الرياضية..

كيف بدأت المشكلة بين الهلال وجيوفينكو؟

أؤكد لكم أن جيوفينكو يحب السعودية كثيرًا ويحب الهلال ومدينة الرياض، لذلك ما يحدث حاليًا مُحزن بالنسبة له، فقد كان يريد البقاء بالزعيم، لكن اضطر الهلال للتوقيع مع ماتيوس بيريرا، فكان من الضروري أن يستغنى عن أحد الأجانب في صفوفه لاكتمال العدد، جيوفينكو كان يرغب في البقاء بشدة، لكن عدد الأجانب لم يسمح له بذلك.

ماذا حدث بالتفصيل في القضية؟

كما ذكرت اللاعب كان يريد البقاء، لكنه تفاجأ بمعاملة من المسؤولين تجبره على الرحيل، من ضمن الأشياء الحزينة التي حدثت أنهم لم يسمحوا له بالتمرين مع زملائه، أغلقوا باب التمرين في وجه جيوفينكو.

هل تم إغلاق المران في وجه جيوفينكو فقط؟

نعم، الجميع كان يتدرب بصورة طبيعية، لكن جيوفينكو فقط غيروا موعد تدريباته، وهذا لم يعجبنا. لم نتحدث من قبل عن هذه المشكلة، حاولنا الحل بشكل ودي احترامًا للهلال وجماهيره، لكن لم نفلح.

ماذا حدث بعد ذلك؟

ألغوا إقامة جيوفينكو خلال إقامته في الرياض، تفاجأنا بهذه الخطوة من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني من الهلال، وهو ما اعتبرناه محاولة ضغط من الإدارة على اللاعب لرحيله.

هل إلغاء الإقامة كان أثناء فترة سريان العقد أم بعدها؟

لا، بعد إنهاء العقد، لكن جيوفينكو، سواء اتفقتم أم اختلفتم، هو لم يبخل بأي جهد على الفريق، ونحن حاولنا أن نحل الأمور بشكل ودي دون الوصول للفيفا، لكن لم نفلح. لم نقم بالضغط نهائيًا على الهلال، لأن اللاعب كان يحب الهلال والرياض، ولم يكن يرغب في التعامل بهذه الطريقة.

ما هي المشكلة في إلغاء الإقامة بعد نهاية العقد؟

لم نكن نريد الخروج من الرياض بطريقة سيئة وبشكل عاجل كما حدث، أحببنا المدينة والشعب، والنادي استعجل بإلغاء الإقامة، لو لم يتخذ النادي هذه الخطوة، لجلسنا بالسعودية وتنقلنا بين المدن، بخلاف ذلك قاموا بإلغاء الحساب البنكي للاعب، فبالتبعية بعد إلغاء الإقامة يتم إلغاء الحساب البنكي.

كم كان راتب جيوفينكو مع الهلال؟

المسألة لم تكن الأموال، إنما مبادئ وحقوق إنسان واحترام عقود. حقوق الإنسان مهمة جدًا، أهم من الرواتب والأمور المالية، لا أريد الحديث عما حدث، احترامًا للهلال والشعب السعودي، نحن حريصون على علاقتنا مع المسؤولين، جيوفينكو حضر مواجهة الهلال وتشيلسي، وهذا دليل على العلاقة الطيبة، لذلك لا نريد كشف الأسرار.

المؤكد أننا كلاعب ووكيله لم نفعل أي شيء خطأ، هم أغلقوا المنشآت في وجهنا، وتلقينا تهديدات بفسخ العقد كلما حاول جيوفينكو المشاركة في التدريبات الجماعية، حاولنا الحل بشكل ودي، لو أخطأ اللاعب لاعترفت، كان على النادي أن يلتزم بالتسديد، لكن لم نجد أي حل سوى اللجوء للفيفا.

قالوا أن جيوفينكو ضغط على الهلال للحصول على 27 مليون ريال سعودي، كيف حدث ذلك؟

السيد ماركوس موتا؛ محامي الهلال، احترمه كثيرًا، هو يدافع عن مصالح موكله، أيًا كانت هذه المصالح، لا بد أن يكتب كل ما يدافع عن ناديه، لكن جيوفينكو لا يمكنه الضغط على الهلال بالطبع.

قال محامي الهلال أنه توقف عن السداد لأن جيوفينكو غيّر حسابه البنكي، ما حقيقة ذلك؟

أؤكد أننا نحب الهلال، لكن نقطة البنك مضحكة لي، كمشهد بالسينما، كان بإمكان النادي أن يتواصل مع جيوفينكو للتأكد من الحساب البنكي، ويتم سداد الأموال، لكن هذا لم يحدث.

هل انتهت القضية بعقوبة فيفا؟

نتمنى مستقبل باهر للهلال، فترة جيوفينكو كانت غير موفقة، نتمنى ألا يتكرر ذلك في المستقبل.

النهاية غير سعيدة، كنا نرغب ألا يحدث كل ذلك، لكن ما حدث مُحزن إلا أننا نريد الحفاظ على الود بيننا وبين المسؤولين، المسألة ليست أموال، نحن أكبر من ذلك، إنما هي مسألة حقوق.

القضية انتهت في يناير، لكن تم اللجوء بعدها للمحكمة الرياضية "كاس" كاستئناف، وتم التوقيع على اتفاقية، التزم الهلال بموجبها بتسديد 27 مليون ريال للاعب وتم إغلاق القضية.

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