وكيل جورجينيو يلمح لإمكانية انتقاله ليوفنتوس

هل يعود الدولي الإيطالي لبلاده من أجل ساري؟

كشف جواو سانتوس وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، أنه ينتظر إمكانية انتقاله ليوفنتوس هذا الصيف.

جورجينيو انضم لتشيلسي الموسم الماضي قادماً من نابولي، بصحبة مدربه السابق ماوريسيو ساري.

نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

والآن بعد انتقال ساري ليوفنتوس، اشتعلت التكهنات حول تكرار الموقف مرة أخرى ولحاق جورجينيو به.

وقال وكيله تعليقاً على تلك الأنباء:"ساري أظهر قيمته كمدرب كبير في نابولي وكذلك تشيلسي، يمكنه النجاح والتطور في نادي منظم مثل يوفنتوس".

وأضاف:"أتابعه منذ 5 سنوات ومعجب جداً بطريقة لعبه والكرة الممتعة التي يقدمها، يستطيع تغيير شكل يوفي كنتائج ومستوى".

اتفاق بين بايرن ودورتموند بخصوص هوملز

وتابع:"جورجينيو لديه عقداً مع تشيلسي لمدة 4 سنوات، ولكن دعونا ننتظر الأيام القادمة، وسنرى لو كان اهتمام يوفنتوس حقيقياً أم مجرد شائعات صحف".

يذكر أن صفقة انتقال جورجينيو للبلوز كلفت النادي 50 مليون جنيه إسترليني، ولن يقبل بأقل من نفس المبلغ للتخلي عن اللاعب، وفقاً لما أكدته بعض الصحف الإنجليزية.