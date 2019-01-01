وكيل جاريث بيل يعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد

الدولي الويلزي يعاني من التجميد في الفترة الأخيرة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي جاريث بيل، أنه لازال متمسكاً بحظوظه في الاستمرار مع ريال مدريد، رغم كل الشكوك المحيطة بمستقبله.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل بيل مع ريال في الفترة الأخيرة، بسبب هبوط مستواه الشديد هذا الموسم.

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خطط المدرب زين الدين زيدان بالتعاقد مع نجوم جدد، سبب آخر قد يدفع بالدولي الويلزي خارج أسوار النادي الإسباني.

ومع ذلك قال وكيله:"بيل لازال لاعباً لريال مدريد ويتبقى على نهاية عقده 3 سنوات، وهو واضح فيما يخص رغبته في البقاء واللعب".

وأما عن تجميده:"عليكم سؤال السيد زيدان عن ما يريد فعله ولكن جاريث سيواصل المحاولة".

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وارتبط صاحب الـ29 عاماً الأسابيع الماضية بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، وسط أنباء حول اهتمام من مانشتسر يونايتد بضمه.

يذكر أن بيل الذي انتقل من توتنهام في 2013، لعب 42 مباراة مع ريال بجميع البطولات هذا الموسم، ولكنه لم يترك البصمة المطلوبة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.