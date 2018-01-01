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الانتقالات

وكيل تعاقدات: انتقال بونجاح للدوري السعودي شبه مستحيل

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الجزائري بغداد بونجاح قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جراح الظفيري، وكيل التعاقدات، على أن الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، من الصعب انتقاله للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف الظفيري خلال تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "الوقت الأصلي" بقناة 24 الرياضية السعودية، أن الشرط الجزائي في عقد بونجاح، يمنع انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأضاف وكيل اللاعبين، أن بونجاح سيكون إضافة قوية لأي فريق، ولكن شرطه الجزائي يبلغ 15 مليون يورو.

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جراح الظفيري اختتم تصريحاته مشددًا على أن هناك عددًا من الأندية السعودية والمصرية ترغب في ضم بونجاح، ولكن اللاعب ينتظر عرضًا من أوروبا.

وكانت بعض التقارير القطرية، قد أكدت على أن بونجاح ينتظر عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحديدًا من فريق ليستر سيتي.

 

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