وكيل تشونج يؤكد رحيله عن مانشستر يونايتد

بالتزامن مع ارتباط مستقبل صاحب الـ20 عامًا بعملاقي جنة كرة القدم

أكد وكيل أعمال لاعب وسط مانشستر يونايتد تاهيث تشونج، صحة ما يتردد في وسائل الإعلام مؤخرًا عن اقتراب موكله من مغادرة "أولد ترافورد".

وتُفيد أغلب التقارير الإيطالية أن الشاب الهولندي، لم يعد لديه رغبة في مواصلة مشواره مع الشياطين الحمر، وذلك لتهمشيه من قبل مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

وردًا على هذه الأنباء، قال وكيله أعماله ألكان لشبكة "فوتبال إنترناشونال": "إن المدرب سولشاير له وجهة نظر في طريقة قيادته لمانشستر يونايتد، وبطبيعة الحال يُفكر في مصلحته، وبالنسبة لي. لا أفكر سوى في مصلحة لاعبي".

وأضاف "لقد وصل إلى نقطة، حيث يشعر أنه (تشونج) لن يذهب أبدًا إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعتقد أنه حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من ذلك".

وأنهى حديثه المقتضب "الأمر الأكثر أهمية، أن يكون النادي القادم لديه خطة تتوافق مع تشونج، لأنه يبحث عن تطوير موهبته في بيئة جيدة".

ورغم أن الوكيل تحفظ على اسم الوجهة المحتملة للاعبه، إلا أن المصادر الإيطالية تؤكد أنه يفاضل بين إنتر ويوفنتوس، وذلك بعدما رفض تمديد عقده مع ناديه، والذي سينتهي منتصف هذا العام.

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وجاء اليافع الهولندي إلى زعيم الإنجليز على المستوى المحلي عام 2016 قادمًا من فينورد، لكن من سوء طالعه، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، على إثرها غاب عن الملاعب فترة طويلة.

وعلق آماله كثيرًا على سولشاير ليمنحه فرصة عمره للتعبير عن نفسه، خاصة بعد رحيل جوزيه مورينيو، إلا أنه لم يشارك سوى في أربع مباريات فقط الموسم الماضي، وهذا الموسم خاض 7 مباريات في كل المسابقات، منهم 4 فقط ضمن التشكيلة الأساسية.