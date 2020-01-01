وكيل بيل يفند شائعات اللغة الإسبانية والجولف ويؤكد حبه لريال مدريد

انتقادات عدة للويلزي بسبب الموضوعين

فند وكيل نجم ريال مدريد السابق وتوتنهام الحالي جاريث بيل الشائعات التي ارتبطت باللاعب بخصوص لعب الجولف وعدم تحدثه للغة الإسبانية رغم سنواته في البلاد الأيبيرية.

وواجه الويلزي انتقادات حادة بسبب ممارسته للعبة الجولف وتفضيلها أحياناً على كرة القدم، كما حامت الشائعات حول عدم إجادته للغة الإسبانية رغم سنواته السبعة في إسبانيا.

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وقال جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب، مع "talksport": "الصحافة في إسبانيا وإنجلترا تحاول تحطيم النجوم، خصوصاً في إنجلترا نملك صحافة متراجعة والمثال كيف تعاملوا مع بيل".

وأضاف: "بدلاً من الصياح حول الإنجازات التي قام بها، يخرجون بأشياء سخيفة مثل معاناته بسبب عدم تحدثه الإسبانية، من كتب هذا لا يفقه شيئاً لأنه يتحدث الإسبانية".

وواصل بارنيت: "يكتبون بعض الأشياء دون مراجعة الحقائق، عديد اللاعبين يمارسون الجولف، أدير أعمال عديد اللاعبين الذين يلعبونها، هذا أسخف شيء سمعته في حياتي".

وختم: "الناس يكتبون بعض الأشياء لمتعتهم الشخصية، هؤلاء حمقى، لم يحدث أي شيء سلبي لبيل، عاش سبع سنوات مميزة، نعم نهايتها لم تكن سعيدة ولكنه يحب ريال مدريد والمدينة ويحظى بالشعبية هناك عكس المشاع".

وانضم بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد لصفوف توتنهام هذا الصيف، ولكن يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة حتى الآن مع ناديه الجديد.