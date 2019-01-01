وكيل بوفون يؤكد اهتمامه بالانتقال إلى بورتو

رحلة جديدة في انتظار الحارس المخضرم الموسم القادم

أكد سيلفيو مارتينو وكيل أعمال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، ترحيبه بالانتقال إلى بورتو خلال سوق الانتقالات الحالي.

بوفون قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليقرر البحث عن فرصة جديدة داخل أوروبا، رافضاً فكرة الاعتزال.

بورتو يحتاج لحارس جديد، نظراً للاعتزال المنتظر للإسباني إيكر كاسياس، بعد معاناته مؤخراً من أزمة قلبية.

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وكيل بوفون قال عن إمكانية خلافته لكاسياس:"فكرة الإنتقال لبورتو تبدو مثيرة جداً لجيجي".

وأضاف:"لا توجد أي عروض جدية حتى الآن على الطاولة ولم نتقابل مع أحد منهم أيضاً".

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وتابع:"على كل حال بوفون يرحب كثيراً بتلك الخطوة، فنحن نتحدث هنا عن نادي عظيم يلعب في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بوفون ظهر في 25 مباراة فقط مع باريس بجميع البطولات الموسم الماضي.