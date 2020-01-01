وكيل بلهندة: الهلال السعودي ينافس لضم اللاعب المغربي

هل ينجح الهلال في التعاقد مع بلهندة؟

أكد وليام دافيلا، وكيل أعمال المغربي يونس بلهندة، لاعب فريق جلطة سراي التركي، على أن نادي الهلال السعودي يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم خط الوسط.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن يونس بلهندة اقترب من الرحيل عن جلطة سراي التركي، بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب خلال الفترة الماضية.

دافيلا قال خلال تصريحات لصحيفة "ملييت" التركية: "بعض الأندية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات يونس بلهندة مثل الهلال والاتحاد من السعودية، ويبدو أن اللاعب على وشك الرحيل عن جلطة سراي التركي بنهاية الموسم".

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يونس بلهندة انضم إلى صفوف جلطة سراي التركي منذ عام 2017، حيث شارك هذا الموسم في 25 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

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يأتي ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية، على أن نادي جلطة سراي يسعى للتخلص من بلهندة بسبب راتبه العالي، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني بقيادة فاتح تريم في ضم لاعب بديلًا له.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.