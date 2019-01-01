وكيله: باكايوكو مستمر في تشيلسي

اللاعب عاد من الإعارة في ميلان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد وكيل تيمويه باكايوكو، متوسط الميدان الفرنسي، استمرار اللاعب في تشيلسي بعد عودته من الإعارة في ميلان، رغم وجود عدة عروض.

باكايوكو أمضى الموسم الماضي معاراً في ميلان، ولكن الأخير لم يفعل بند أحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وقال شقيق ووكيل اللاعب في تصريحات مع "ليكيب": "هناك أندية كبيرة ومهمة مهتمة بخدمات تيمويه، ولكن نحن نعطي الأولوية لتشيلسي".

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▪️ روبين

▪️ ريكاردو كارفاليو

▪️ مايكل إيسيان

▪️ تيبو كورتوا

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وأكمل: "هناك دوري الأبطال الموسم المقبل، واللاعب يريد الاستقرار، ولذا قرر البقاء مع تشيلسي".

ويواجه تشيلسي حرماناً من الانتقالات في السوق الصيفية الحالية، وإن كان تقدم باستئناف على القرار لم يبت في أمره بعد.

باكايوكو كان انضم قبل عامين إلى صفوف البلوز قادماً من الدوري الفرنسي عبر بوابة موناكو مقابل ما يقارب 50 مليون يورو.