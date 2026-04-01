وكيل اللاعب يؤكد: أرسنال المرشح الأوفر حظاً لضم المهاجم مقابل 60 إلى 70 مليون يورو

في وقت سابق من اليوم، كتب فلوريان بليتنبرغ من قناة «سكاي سبورت» أن أرسنال مهتم بكريستيان كوفاني. وقد أكد وكيل أعمال هذا اللاعب الموهوب (19 عامًا) من باير ليفركوزن هذه الأنباء الواردة من ألمانيا، ويعتقد أن «المدفعجية» هم الأوفر حظًا لضم موكله من الدوري الألماني بعد انتهاء الموسم الحالي.

أعجب أرسنال مؤخرًا بكوفاني بشكل كبير في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفركوزن. على الرغم من أن اللاعب الدولي الكاميروني ست مرات لم يسجل أي أهداف في المباراتين اللتين خسرهما فريقه (1-1، 2-0)، إلا أنه ترك انطباعًا دائمًا.

استحوذ ليفركوزن على كوفاني الصيف الماضي مقابل مبلغ متواضع قدره حوالي خمسة ملايين يورو من نادي ألباسيتي الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية. لم يحصل كوفاني على الكثير من الدقائق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، لكنه صعد في الترتيب بعد فترة من إقالة هاكسبرغر.

يشارك كوفاني في كل مباراة تقريبًا مع فريق "فيركسلف"، حيث أصبح حاليًا لاعبًا أساسيًا في أغلب الأحيان. حتى الآن، سجل كوفاني 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع ليفركوزن، حيث يمتد عقده حتى منتصف عام 2029.

إلى جانب أرسنال، هناك أندية إنجليزية كبرى أخرى مهتمة بكوفاني، الذي يتابعه ريال مدريد عن كثب. وفقًا لبلتينبرغ، يطلب ليفركوزن ما بين 60 و70 مليون يورو مقابل المهاجم، وقد دخلت الإدارة بالفعل في اتصال مع وكيل كوفاني بشأن الانتقال.

وقد أكد وكيل أعماله، إريك ديبولو، لصحيفة "ديلي أرسنال" أن موكله يحظى باهتمام من شمال لندن. "نعم، اهتمام أرسنال حقيقي. المدير الفني (ميكيل أرتيتا، محرر) معجب به للغاية."

كما كشف ديبولو مباشرةً عن الأندية الأخرى التي تراقب كوفاني عن كثب: تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، وبرينتفورد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ. ومع ذلك، يعتقد ديبولو أن أرسنال يحتل «المركز الأول».

"أعتقد أنه من المبكر جدًا قول أي شيء، ولكن بالنظر إلى أن اللاعب يتحدث الإسبانية، تمامًا مثل ميكيل أرتيتا، وأن ويليام ساليبا أصله من الكاميرون، أعتقد أن أرسنال هو الأقرب."

"نعم، هناك اتصال بيني وبين أرسنال. لكن تركيزهم ينصب الآن على الفوز بالدوري – ومن هناك ستبدأ الأمور في التحرك. إنه لاعب يساوي 100 مليون يورو. مع كوفاني، سيكون لدى أرسنال مهاجم من الطراز الأول خلال السنوات العشر القادمة."

"لم أتلق قط هذا العدد من المكالمات بشأن كوفاني كما هو الحال الآن. إنه حالياً أفضل مهاجم تحت سن 21 عاماً في أوروبا والأكثر اكتمالاً. إنه سريع، يتمتع بمهارات فنية عالية، يدافع بشكل ممتاز، وقوي في الرأس. من الصعب جداً العثور على كل هذه الصفات في مهاجم واحد"، وفقاً لديبولو، الذي أكد في الختام أن أرسنال يعد عرضاً رسمياً للصيف المقبل.