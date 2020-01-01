وكيل الشناوي وسليمان يكشف موقفهما من المشاركة بالنهائي الإفريقي

تعرف على موقف وليد سليمان ومحمد الشناوي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان ومحمد الشناوي، لاعبا فريق النادي الأهلي، موفقهما من المشاركة مع الفريق الأحمر، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

الزمالك يستضيف الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، في مباراة منتظرة للجميع.

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الحديدي قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو مصر": "الشناوي خضع للمسحة وهو بخير، وعلى أتم الاستعداد لخوض المباراة النهائية أمام الزمالك".

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وعن الشائعات التي تدور حول حارس الأهلي، قال الحديدي: "هناك العديد من الشائعات المغرضة بالفعل، والتي تتحدث عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ولكن هذا ليس له أي أساس من الصحة، والدليل مشاركته في التدريبات الأخيرة".

وواصل: "الشناوي حارس كبير، ولا يهتم بالسوشيال ميديا، والحملة التي تتحدث عن إصابته بفيروس كورونا، لن تؤثر في استعداداته للمباراة النهائية".

وتحدث الحديدي عن وليد سليمان حيث قال: "اللاعب خضع للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وجميع اللاعبين خضعوا لها، والنتيجة ستظهر في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء".

وكان وليد سليمان قد أعلن عن إصابته ونجله سليم بفيروس كورونا، ليكون هو اللاعب الرابع في صفوف الأهلي الذي يعاني من كورونا، بعد محمود عبد المنعم "كهربا"، وصالح جمعة، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف.