وكيل أعماله : سواريز رفض فنربخشه ولن يلعب سوى بهذا الدوري!

المهاجم المخضرم سيستمر في أوروبا

كشف وكيل أعمال المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن رفضه لفكرة الانتقال إلى نادي فنربخشه التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المهاجم البالغ من العمر 35 سنة لم يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق آخر هذا الصيف بالمجان في صفقة انتقال حر.

ومن جانبه أكد ماركو كيرديمير وكيل اللاعب، على رغبته في البقاء في أوروبا وخوض تجربة جديدة داخل الدوري الإيطالي.

ماذا قال وكيل سواريز؟

كيرديمير تحدث لصحيفة "as" الإسبانية قائلًا:"لدي بعض العروض لسواريز، لذلك أنا على اتصال دائم به وأعرف نوعية العروض التي يتلقاها في الوقت الحالي".

وأضاف:"فنربخشه قاموا بالاتصال به بشكل مباشر وعرضوا 6 ملايين يورو ولكنه رفض لرغبته في اللعب بالدوري الإيطالي، هناك عرضان أمامه أحدهما من نادي مونزا بـ6 ملايين يورو".

وأوضح:"قيمة حقوق الصور الخاصة بسواريز عالية جدًا، لذلك سنحتاج للتوصل لاتفاقية بخصوص هذه الحقوق والتي ستؤدي إلى زيادة راتبه".

هل ينضم سواريز إلى مونزا؟

سيلفيو بيرلسكوني الرئيس السابق لميلان، وأدريانو جالياني الذي عمل كمدير تنفيذي للروسونيري يملكان حاليًا النادي الإيطالي وسط طموحات عالية.

مونزا يسعى لاستقطاب العديد من النجوم في الوقت الحالي وليس سواريز فقط، فهناك محاولات لجلب الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه ماورو إيكاردي.

ومن المتوقع أن تكون فكرة مشروع النادي الإيطالي الصاعد حديثًا للسيري آ مغرية بالنسبة لسواريز الذي سجل 13 هدفًا في 45 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا ..