وكيل أبو جبل: لماذا لم يدفع النصر العقد كاملًا بعد تراجعه؟

تعرف على موقف الحارس المصري من نادي النصر

أكد نواف المهدي، وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق، على أن نادي النصر هو من أخل بالاتفاق وتراجع عنه، مشيرًا إلى أن موقف الحارس المصري سليم.

ماذا قال وكيل أبو جبل عن أزمته مع النصر؟

خلال حديثه مع صحيفة "الرياضية" السعودية، قال المهدي: "ينتهي عقد أبو جبل بنهاية موسم 2021-2022، وذلك دون ذكر تاريخ نهاية العقد، والاكتفاء بمصطلح نهاية الموسم".

وتابع: "هناك ثغرات عديدة في عقود الاحتراف للاعبي الكرة باتحاد الكرة المصري، ولك أن تتخيل أن منها بعض هذه المعلومات التي يصادق عليها الاتحاد المصري حتى اليوم تكتب بالقلم وخط اليد، عكس العقود المعمول بها لدينا وبمعظم الدوريات المحترفة بالعالم".

وواصل:"بالنسبة للمعلومات المغلوطة التي أعلن عنها النصر، الدوري المصري كان مقررًا له أن ينتهي في يونيو 2022، ولكن خلال شهر مايو تم الإعلان عن تمديد الموسم إلى أغسطس من نفس العام".

نواف أضاف: "مسؤولو النصر استشفوا بأننا قدمنا معلومات مغلوطة، ولكنني سأرد بنقطتين، الأولى أن القرار صدر قبل توقيع اللاعب مع النصر، وبالتالي تسقط مسألة سوء النية من طرف اللاعب، بتقديم أي معلومات مغلوطة من شأنها الضرر بنادي النصر".

وأردف: "وبالنسبة للقرار فهو صادر عن اتحاد الكرة المصري، وبموافقة من الاتحاد الدولي (فيفا)، واللاعب غير مسؤول عن مثل هذه القرارات الاستثنائية والطارئة".

وكيل أبو جبل شدد على أن توقيع النصر وأبو جبل جاء بكامل إرادتهما وأهليتهما القانونية، بعقد يبدأ من أول أغسطس، وهذا الأمر لا يُمكن للنصر من خلاله الدفع بالضرر لعدم حضور اللاعب بداية المعسكر بحجة التأخير أو التغيب.

ما هي آخر مستجدات أزمة أبو جبل والنصر؟

المهدي كشف عن آخر تطورات الأزمة، حيث قال: "سنتوجه إلى المحكمة، ولدينا حرص تام على عدم الحديث مستقبلًا عن مسار القضية وموعدها والمذكرة المطروحة ونشرها لعدة أسباب، منها إقفال الباب أمام المتطفلين والمنتفعين والمتاجرين بقضيتنا، ومنعهم من الخوض في أمر لا شأن لهم فيه، لأن الأمر خاص بين النصر والحارس أبو جبل".

ورفض وكيل أبو جبل طريقة سؤال صحفي "الرياضية" بشأن عدم إعادة مقدم التعاقد، ولكنه أجاب على السؤال بسؤال آخر، حيث قال: "لماذا لا يدفع نادي النصر قيمة العقد كاملًا للاعب؟ فنحن لدينا هنا عقد مكتمل الأركان والأطراف، وموثق من جانب الطرفين، ويستدعي الالتزام منهما، ونادي النصر هو من تراجع عن التعاقد".

وشدد المهدي على أن الحلول الودية مطروحة بين الطرفين، ولكن في وقت سابق تم طرح عدة حلول بين الطرفين ولكن لم تجد قبولًا منهما.