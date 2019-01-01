وكيل إيطالي يؤكد رفض ابن عم جيرارد الانتقال لمانشستر يونايتد

فضل الانتقال لنظيره الإيطالي فيورنتينا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد فينشينزو مورابيتو احد وكلاء اللاعبين بإيطاليا، أن بوبي دونكان اللاعب الشاب المنتقل حديثاً من ليفربول إلى فيورنتينا، رفض الانضمام لمانشستر يونايتد هذا الصيف.

دونكان تربطه صلة قرابة بالنجم الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، حيث يعتبر إبناً لعم اللاعب السابق للريدز.

وفقاً لتصريحات مورابيتو، فإن صاحب الـ18 عاماً أتيحت له فرصة اللعب ليونايتد، ولكنه رفض خيانة ليفربول واللعب للشياطين.

وقال مورابيتو لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية:"وكيل دونكان تواصل معي في إبريل الماضي لإيجاد فرصة له في إيطاليا".

وأضاف:"اللاعب تلقى عرضاً من مانشستر يونايتد ولكنه رفض خيانة الريدز والانتقال لهم".

وتابع:"كان يمكنه الانتقال للاتسيو ولكن علاقة ليفربول بهم سيئة جداً لذلك لم تحدث الصفقة".

يذكر أن دونكان وقع لفيورنتينا لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني.