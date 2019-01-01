وكيل إريكسين يجتمع مع ريال مدريد اليوم

وكيل إريكسين في اجتماع مع إدارة ريال مدريد لمعرفة نواياهم بخصوص موكله

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت صحيفة ماركا المدريدية عن اجتماع سيتم اليوم بين إدارة ريال مدريد ووكيل أعمال النجم الدنماركي كريستيان إريكسين.

وكان ريال مدريد يبحث في الفترة الأخيرة عن لاعب وسط ملعب، وكان بوجبا أبرز الخيارات ولكن على ما يبدو فإنه سيبقى مع مانشستر يونايتد.

وبعد عامين من بداية اهتمام ريال مدريد بخدمات صانع ألعاب توتنهام هوتسبيرز، سيجتمع وكيل أعماله اليوم مع إدارة الفريق الملكي لمعرفة ماذا يرون حيال موكله في الميركاتو الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وكان ريال مدريد قد قدم عرضًا من أجل التعاقد مع إريكسين في عام 2017، ولكن توتنهام حدد 150 مليون يورو على الأقل لبدء المفاوضات.

وأدى ذلك إلى تراجع ريال مدريد عن ضم اللاعب، ولكن مع اقتراب نهاية عقده يبدو خروجه من توتنهام أسهل مما كان عليه قبل عامين.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن رحيل نجم وسط ميدانه ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي بشكل نهائي، كما رحل نجم وسطه الآخر ماركوس يورينتي إلى أتليتيكو مدريد.