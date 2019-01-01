وكيل أعمال لوتارو: أتمنى رؤيته بجانب ميسي في برشلونة

هل يتحرك برشلونة لأجل التعاقد مع لوتارو من إنتر؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف وكيل أعمال مهاجم إنتر، لوتارو مارتينيز، إمكانية انضمام اللاعب إلى برشلونة والاجتماع مع ليونيل ميسي.

لوتارو سجل هاتريك أمام المكسيك في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لقناة TyC الأرجنتينية: "سوف يكون أمرًا عظيمًا رؤية لوتارو يلعب بجوار ليو في برشلونة، لقد اندمجا سويًا بصورة جيدة مع المنتخب".

وتابع: "سعيد بقدرة لوتارو على تسجيل هاتريك ضد المكسيك، لقد بدا حرًا وسعيدًا أكثر من أي وقت مضى، فهو يمتلك القدرة على التحكم في الكرة وتسجيل الأهداف ومن الصعب الدفاع أمامه".

وكشف وكيل أعمال صاحب الـ 22 عامًا أنّ اللاعب متواضع للغاية وكان يخشى الخروج من الأرجنتين لارتباطه بعائلته.

واختتم: "قبل أن ينضم إلى إنتر أخبرته بأنّه سيعاني لكي يتأقلم وبحاجة لوقت ليقدم أفضل ما لديه، ولكنّه الآن يلعب في سان سيرو وكأنها حديقة منزله".

إنتر انتصر في مباراتين بالدوري الإيطالي ليتصدر الترتيب ويستعد لمواجهة أودينيزي قبل خوض لقاء سلافيا براج في دوري الأبطال.