وكيل أعمال راكيتيتش يؤكد بقاء موكله في برشلونة

على عكس المتوقع.. راكيتيتش مستمر مع برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد وكيل أعمال النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش أن موكله لن يرحل عن صفوف برشلونة في الفترة الحالية.

وكانت العديد من الأخبار قد تحدثت عن اقتراب رحيل راكيتيتش عن صفوف برشلونة بسبب خلافاته مع المدرب فالفيردي.

ودخل برشلونة في عدد من المفاوضات مع لاعبي وسط ملعب كان أبرزهم أدريان رابيو، قبل أن يتعاقد مع الهولندي فرنكي دي يونج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وأثار التعاقد مع دي يونج الكثير من الأخبار عن استعداد برشلونة لبيع راكيتيتش، خاصة مع اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب.

وحول كل ذلك، خرج وكيل أعمال النجم الكرواتي ليكذب كل هذه الشائعات، ويؤكد أن راكيتيتش مستمر مع برشلونة ولا يفكر في الرحيل.

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يذكر أن إيفان راكيتيتش كان قد انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني صيف عام 2014 قادمًا من إشبيلية.