وكيل أعمال دي بروينه يكشف مصير اللاعب من البقاء في مانشستر سيتي

هل يرحل دي بروينه عن مانشستر سيتي حال تأكدت العقوبة الأوروبية؟

كشف باتريك دي كوستر وكيل أعمال البلجيكي صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروينه، عن مصير اللاعب حال تأكدت عقوبة الفريق وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين.

مانشستر سيتي في انتظار قرار المحكمة الرياضية لأجل تحديد مصير الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية، ومن المتوقع صدور القرار منتصف الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حرم كتيبة بيب جوارديولا من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين بسبب انتهاكات تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

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وقال دي كوستر في تصريحات لصحيفة "سبورزا": "دي بروينه لا يشغل تفكيره في الوقت الراهن بهذه القضية، إنّه يمتلك عقدًا لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي وينتمي لهذا الفريق ويشعر بالتقدير هناك".

وتابع: "البعض يفضل وصف موقف دي بروينه بالغامض، لكن هذا غير صحيح فهو لا يرغب مطلقًا في الرحيل عن النادي".

ورغم نفي فكرة الرحيل، إلا أنّ وكيل أعمال البلجيكي استدرك: "هناك دائمًا اهتمام غير رسمي باللاعبين الكبار أمثال دي بروينه أو ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو أنطوان جريزمان. هذا الأمر متوقع".

واختتم: "ليس كل ما يُقال في الصحف صحيحًا، بل على العكس فإن 90% مما يُنشر حول اللاعبين مجرد قمامة".

جدير بالذكر أنّ دي بروينه ارتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد تردد أنباء إمكانية رحيله عن الفريق الإنجليزي.