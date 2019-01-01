وكيل أعمال بوفون يكشف حقيقة عودته ليوفنتوس هذا الصيف

وكيل بوفون يكشف الحقيقة كاملة

تكفل وكيل أعمال الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، بحق الرد على الشائعات والتقارير المنتشرة منذ يومين عن إمكانية عودة موكله لناديه السابق يوفنتوس هذا الصيف.

وتُجمع جل الصحف والمواقع الكروية في وطن البيتزا، على أن الحارس البالغ من العمر 41 عامًا في طريقه للعودة لبيته الكبير في مدينة تورينو الحديدية، وذلك بعد انتهاء رحلته القصيرة مع باريس سان جيرمان.

ودافع بطل العالم 2007 عن ألوان السيدة العجوز أكثر من عقد ونصف من الزمان، قبل أن يقرر الانفصال بالتراضي مع مجلس الإدارة في صيف 2018، ليخوض تجربة مع كبير عاصمة الضوء، على أمل أن يُحقق حلمه برفع كأس دوري الأبطال مع العملاق الباريسي.

إلا أنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، خصوصًا على مستوى الكأس ذات الأذنين، وتجلى ذلك في عرضه المُخيب للآمال أمام مانشستر يونايتد في مباراة الهزيمة بنتيجة 1-3 في قلب "حديقة الأمراء" في إياب الدور ثمن النهائي، ما عّجل بانتهاء مغامرة جيجي مع "إلبي إس جي".

وعلى عكس ما كان يتردد عن إمكانية عودة بوفون إلى "يوفنتوس آرينا" في المستقبل، كمسؤول في الإدارة وليس كحامي عرين، قالت جُل الصحف الإيطالية على مدار الساعات القليلة الماضية، إن وكيل أعماله يتفاوض الآن مع إدارة النادي، تمهيدًا لعودته ليكون الحارس الثاني في الموسم الجديد.

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pic.twitter.com/mN2srFhNjT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

والمُثير للجدل، أن وكيل أعماله لم يُكذب صحة هذه الأنباء، بل قال في رده على سؤال حول إمكانية رؤية جيجي بقميص اليوفي كلاعب في الموسم المُقبل "إنها مُجرد فكرة"، في إشارة واضحة إلى موكله لا يمانع الفكرة بُرمتها.

الجدير بالذكر أن بوفون حقق مع البيانكونيري كل البطولات المحلية منذ قدومه من بارما في بداية الألفية الجديدة، لكن ما أفسد رحلته الأسطورية مع زعيم الأندية الإيطالية، فشله في إنهاء عقدة كأس دوري الأبطال، التي لم يفز بها اليوفي منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.