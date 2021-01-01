وكيل أعمال ألابا ينفي أي اتفاق مع برشلونة

نفى وكيل أعمال مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا التوصل لأي اتفاق شفهي مع برشلونة وفق ما أشيع في الصحف مؤخراً.

ألابا كان قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه سيغادر بايرن ميونخ مع نهاية هذا الموسم، دون أن يكشف عن وجهته الجديدة.

وقال بيني زاهافي في تصريح مقتضب لجول وSPOX: "هذا الأمر غير صحيح" (التفاق الشفهي مع البارسا).

لابورتا يبدأ العمل مباشرة ويحاول خطف ألابا من ريال مدريد

There have been reports that David Alaba has a transfer agreement with new Barcelona president Joan Laporta 🤝



But his agent, Pini Zahavi, has told Goal and SPOX: "That is not true." ❌ pic.twitter.com/d1i2OlHyPr — Goal (@goal) March 10, 2021

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن الرئيس الجديد لبرشلونة جوان لابورتا يريد التعاقد مع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، كأحد الصفقات التي سيدعم بها الفريق.

لابورتا فاز مساء الأحد برئاسة برشلونة عقب الانتخابات التي أُجريت على مدار اليوم، وبفارق مريح عن المرشحين الآخرين، ليبدأ فترته الثانية على قمة النادي الكتالوني.

وقالت "آس" إن لابورتا لم يضيع وقتاً وبدأ التحرك لدعم الفريق وقام بالاتصال بالفعل مع وكلاء ألابا منذ الأسبوع الماضي.