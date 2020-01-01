وكيل أعماله: جيسوس قد يرحل إلى يوفنتوس

لا يوجد ما يمنع مغادرة جيسوس لمانشستر سيتي

أكد وكيل أعمال جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، أنّ باب مغادرة البرازيلي للدوري الإنجليزي وانضمامه إلى يوفنتوس لا يزال مفتوحًا وكل شيء وارد الحدوث.

التقارير الصحفية ربطت جيسوس بارتداء قميص يوفنتوس في الصيف المقبل مع احتمال انضمام بيب جوارديولا أيضًا للسيدة العجوز.

وقال جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال اللاعب والذي جلبه إلى مانشستر سيتي، في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "نحن نتحدث عن لاعب عظيم وفريق عظيم، أعتقد كل شيء وارد الحدوث".

المزيد من الفرق

وتابع: "ولكن هناك عددًا كبيرًا من الفرق التي لديها إمكانيات اقتصادية عالية متوقع أن تدخل سوق الانتقالات وتحاول التعاقد مع اللاعب بعد أن كانت مستبعدة في الماضي".

ورغم عدم غلق الباب أمام رحيل جيسوس، إلا أنّ برانشيني أشار إلى أنّ صاحب الـ 22 عامًا لن يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي طالما الفريق متمسك به.

واختتم: "الحالة الوحيدة التي تجعله يوافق على الرحيل هي حينما ينخفض طموح ملاك النادي، وهو أمر مستبعد حدوثه، ولا أعتقد أنّه سيقرر طواعية الرحيل عن مانشستر سيتي أبدًا".

جدير بالذكر أنّ جوارديولا يعتمد على جيسوس في العديد من المباريات آخرها كان إشراكه أساسيًا على حساب سيرجيو أجويرو في لقاء ريال مدريد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.