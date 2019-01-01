وكيل أعماله السابق : نيمار غير سعيد في باريس

هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان في الصيف الجاري؟

أكد بيني زاهافي، وكيل أعمال نيمار دا سيلفا السابق، أن اللاعب لم يعد سعيدًا في باريس ويبحث عن فرصة للرحيل..

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وقال زاهافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نيمار غير سعيد في باريس، أتوقعه يغادر في أسرع وقت ممكن".

وكان زاهافي هو من سهل عملية انتقال اللاعب من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، نفى إمكانية ضم نيمار بعد التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

ولن يجعل باريس سان جيرمان مهمة اللاعب سهلة للخروج من الفريق إذ يتمسك بمبلغ 222 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان وجلس مع المدير الرياضي، ليوناردو، للمطالبة بالرحيل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تأخر عن الحضور لتدريبات سان جيرمان ولمّح لرغبته في المغادرة.