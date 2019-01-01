وكيله: لن أسمح لبرشلونة بالكذب على كوتينيو

الوكيل يُعلن الحرب على برشلونة ومجلس إدارته

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

على النقيض من التصريحات التي أدلى بها وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، عن استمرار موكله في "كامب نو" حتى إشعار آخر، عاد كيا جورباشيان، بتصريحات نارية، اختص بها رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته، لتحايلهم عليه.

وطوال الأسابيع والأيام الماضية، لم يفوت وكيل لاعب ليفربول السابق نصف فرصة، لتأكيد بقاء صاحب الـ27 عامًا مع الكتلان، لموسم آخر على أقل تقدير، آخرها تصريحات أدلى بها في وقت سابق اليوم السبت لصحيفة "تيلجراف"، عن حصوله على وعد ببقاء اللاعب في النادي، حتى بعد قدوم الأنيق الفرنسي أنطوان جريزمان.

لكن على ما يبدو أنه اكتشف الحقيقة المُرة التي تُطبخ على نار هادئة مساء اليوم، ووضح ذلك في تصريحاته التي أدلى بها لإذاعة "مونتي كارلو"، عن الخدعة التي تعرض لها من قبل الرئيس ومستشار النادي أندري كوري، مشيرًا إلى أن الأخير أقنعه بأن النادي لا يُفكر في بيع كوتينيو، على أرض الواقع يُخطط لفعل شيء آخر.

على مستوى كرة القدم 🌟💎



ليبرون جيمس ليفربول حق كرة السلة 😍🏀pic.twitter.com/9dvZGDrmen — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2019

وقال الوكيل للإذاعة الفرنسية "رئيس برشلونة كان واضحًا: وهو أنه لم يكن لديه نيع لبيع اللاعب، وبناء عليه من منطلق احترامنا لبرشلونة، فضلنا عن الاستماع للعروض المُقدمة لنا ولم نعرضه كذلك على أندية أخرى، لكنني علمت الحقيقة، أن أندري كوري يقول أشياء مختلفة عن الواقع".

وفجر المفاجأة قائلاً "إنه يدرس مبادلة كوتينيو كجزء من صفقة إعادة نيمار، لكن كما قلت. ليس لدينا أية عروض من أندية أخرى، وهذا لأننا احترمنا قرار برشلونة، لكنهم لم يحترمون كلمتهم معنا".

وختم وصلة الهجوم "اكتفينا بالصمت هذه الفترة، لكني لن أسمح لبرشلونة بالكذب على اللاعب، عليهم أن يقولوا الحقيقة، إذا كانت لديهم رغبة في بيعه، فليقولوا ذلك، بعدما سنتخذ القرار الأفضل لمستقبله".