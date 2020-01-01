وكيله: عودة دجانيني مستحيلة وننتظر حسم القضية لصالحنا

موقف دجانيني النهائي من العودة إلى الأهلي.

أكد البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، على أن عودة الأخير إلى فريقه الأهلي السعودي مرة أخرى أصبح أمرًا مستحيلًا، متحدثًا عن تطورات الخلاف الذي نشب بين اللاعب وناديه.

دجانيني قرر فسخ عقده مع النادي الأهلي، وقام برفع قضية ضد ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حيث سافر اللاعب لبلاده ورفض العودة مجددًا إلى جدة للانضمام لفريق.

كورديرو قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نسير في طريقنا بالقضية، ونحن نثق في نجاحها، وهناك بعض التفاصيل التي لا يمكن أن أتطرق لها الآن، لأن القضية منظورة في الفيفا، وننتظر النتائج".

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وكيل أعمل دجانيني تابع: "عندما نرى ناديًا يعاني من صراعات كثيرة، هل هذا خطأ اللاعبين؟"، مشددًا على أحقية لاعبه في الحصول على كامل حقوقه دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

بيدرو رد على تصريحات رئيس الأهلي بأنه يحتاج لموافقة 60% فقط من اللاعبين، لتنفيذ قرار خصم الرواتب، حيث قال: "يمكن للنادي أن يقول ما يشاء، وفي غضون أيام سيكون لدينا القرار".

وواصل: "بعض الأخبار أسمعها بين الحين والآخر، عن عودة اللاعب للأهلي بعد تحويل راتب شهر، هذا الأمر غير صحيح بالمرة، تافاريس لن يعود وما يهمنا الآن هو ظهور النتيجة وحسم القضية".

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ورفض دجانيني كل المحاولات من جانب مسؤولي الأهلي للعودة مجددًا إلى الفريق، متمسكًا بفسخ تعاقده والحصول على حقوقه المالية، خاصة بعد قرار الراقي بخصم 50% من مستحقاته بسبب أزمة كورونا.