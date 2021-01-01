وكيله: سنتخذ بعض الإجراءات إذا تم رفع اسم جيرالدو من قائمة الأهلي

الأهلي قد يتخذ قرارًا برفع اسم اللاعب الأنجولي من قائمته.

كشف هشام صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب فريق النادي الأهلي، عن موقف لاعبه حال رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة.

بعض التقارير أشارت إلى أن الأهلي سيقوم بوضع جيرالدو في قائمة الانتظار، على أن يتم قيد المهاجم الزامبي والتر بواليا، القادم من صفوف نادي الجونة.

صالح الخلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "ما أعرفه جيدًا الآن أن جيرالدو لديه عقد ممتد مع الأهلي حتى 2023، ولا يوجد حديث حول رحيله خلال الوقت الحالي".

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وكيل جيرالدو تابع: "لم أتلق أتصالًا من أي فريق بالدوري المصري من أجل التعاقد مع جيرالدو، واللاعب لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط".

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واختتم هشام صالح تصريحاته قائلًا: "إذا تم رفع اسم جيرالدو من قائمة الأهلي، سيتم اتخاذ بعض الإجراءات، لأن هناك عقد مع الأهلي يحفظ حقوق اللاعب وكذلك النادي، وسيتم الاحتكام له في النهاية".

وكيل أعمال جيرالدو رفض خلال تصريحاته الكشف عن المبلغ المالي الذي سيطالب به الأهلي، قيمة مستحقات اللاعب حتى انتهاء عقده في صيف 2023، إذا تم الاستغناء عنه.