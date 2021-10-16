وكيله : رونالدو لم يستحق الكرة الذهبية أكثر من هذا العام !

يعتبره اللاعب الأفضل في التاريخ

يعتقد جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن نجم مانشستر يونايتد لم يستحق الكرة الذهبية أكثر من هذا العام.

رونالدو يتمتع بعام مميز على كل المستويات، حيث أنهى الموسم الماضي كهداف للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ويواصل تألقه كذلك بعد انضمامه لمانشستر.

اللاعب المخضرم يتألق كذلك على الجانب الدولي، حيث تخطى رقم الإيراني علي دائي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية.

ومع ذلك لا يعتبر رونالدو من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، حيث تصب الترشيحات بشكل أكبر حول ليونيل ميسي، جورجينيو، نجولو كانتي، كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي.

ومن جانبه قال وكيل أعماله لصحيفة "فرانس فوتبول":"الكرة الذهبية لها اسم واحد وهو كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"لم يستحقها أبدًا مثل هذا العام، حصل على هداف الدوري الإيطالي واليورو، ويحمل الرقم القياسي التهديفي لدوري أبطال أوروبا، وهو الوحيد الذي فاز بكل شيء في ثلاث دول مختلفة".

وتابع:"إنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، ويجب أن يكون الأمر ذاته بالنسبة للجائزة، لأنه يواصل إثبات أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".

يذكر أن رونالدو يمتلك في رصيده 5 كرات ذهبية، بفارق جائزة واحدة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل عليها 6 مرات.

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